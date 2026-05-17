Michael Fassbender in trattative per unirsi al cast del prossimo film di Brady Corbet

Un attore noto per i suoi ruoli in diversi film internazionali è in trattative per entrare nel cast di un nuovo progetto cinematografico diretto da un regista noto per il suo stile distintivo. Il film, ambientato negli anni Settanta, sarebbe un lungometraggio di forte impatto, con restrizioni per il pubblico minorile. Il regista ha mantenuto il massimo riserbo sulla trama, limitandosi a confermare l’ambientazione e la natura impegnativa della pellicola. La produzione dovrebbe partire nei prossimi mesi.

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