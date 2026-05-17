Michael Fassbender in trattative per unirsi al cast del prossimo film di Brady Corbet 

Da metropolitanmagazine.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attore noto per i suoi ruoli in diversi film internazionali è in trattative per entrare nel cast di un nuovo progetto cinematografico diretto da un regista noto per il suo stile distintivo. Il film, ambientato negli anni Settanta, sarebbe un lungometraggio di forte impatto, con restrizioni per il pubblico minorile. Il regista ha mantenuto il massimo riserbo sulla trama, limitandosi a confermare l’ambientazione e la natura impegnativa della pellicola. La produzione dovrebbe partire nei prossimi mesi.

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Brady Corbet avvolge nel mistero il suo prossimo lavoro filmico. Il lungometraggio che starebbe dirigendo sarebbe ambientato negli Anni ’70 e sarebbe un film ‘forte’, vietato cioè ai minori. Solo poche ore fa spunta fuori la notizia da Variety America, che nel cast ci potrebbe essere lui: Michael Fassbender. Vediamo di cosa si tratterebbe se questa collaborazione venisse confermata. Una promettente collaborazione. Secondo quanto appreso da Variety, Michael Fassbender è in trattative per unirsi al cast del prossimo film di Brady Corbet, avvolto nel mistero. Si vocifera che il titolo del film sarà “L’origine del mondo” e che segna il ritorno... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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