ADL vuole ringiovanire la rosa del Napoli

Il Napoli sta lavorando per rinnovare la propria rosa, puntando a un mix equilibrato tra giocatori giovani e più esperti. La società ha avviato le operazioni per rafforzare la squadra in vista delle prossime stagioni, con l’obiettivo di migliorare la competitività complessiva. La strategia prevede l’ingaggio di nuovi talenti e il rafforzamento di alcuni reparti, mantenendo una volontà di rinnovamento che coinvolge tutto il club.

Il Napoli è pronto e ricostruire la sua rosa. L’obiettivo è avere il giusto mix tra giovani e calciatori più esperti. Il progetto giovani, come fa sapere il Corriere del Mezzogiorno, parte da due azzurri già in squadra, ovvero Rasmus Hojlund e Alisson Santos. I due giovanissimi, 45 anni in due, saranno riscattati dal club partenopeo e saranno la base su cui costruire il resto della squadra. La suddetta operazione permetterà anche di far respirare un po’ le casse del Napoli, visti gli ingaggi non troppo onerosi. Altri sono poi gli azzurri in partenza. Anche loro ovviamente permetteranno al Napoli di avere un notevole risparmio sul monte ingaggi.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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