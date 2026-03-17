Il mercato dell'Inter si concentra sulla volontà di ringiovanire la rosa, con un piano ben definito dal club. La strategia riguarda principalmente le cessioni di alcuni giocatori più avanti con l’età, mentre si cerca di puntare su giovani talenti. Secondo il Corriere dello Sport, la linea scelta dalla dirigenza è chiara e mirata a rinnovare la squadra per il futuro.

Inter News 24 Mercato Inter, il Corriere dello Sport svela la strategia per il futuro del club nerazzurro: Marotta ha un solo obiettivo. In casa Inter regna un clima di dualismo tra il fastidio per le recenti decisioni arbitrali nella sfida contro l’ Atalanta e la consapevolezza di aver compiuto un passo decisivo verso il titolo. Come sottolinea il Corriere dello Sport, nonostante il pareggio, i nerazzurri possono guardare al finale di stagione con maggiore serenità: «Peraltro, considerato che manca una giornata in meno e che il vantaggio sul Diavolo è aumentato di una lunghezza, si può dire che lo scudetto sia più vicino rispetto all’indomani del derby». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, il piano del club nerazzurro è chiaro: ringiovanire la rosa. E sulle cessioni la linea è chiara…

Articoli correlati

Leggi anche: Frattesi Inter, linea chiara del club: la priorità è questa destinazione! Dall’Italia, quel club potrebbe non affondare

Leggi anche: Mercato Inter, Bisseck entra nel mirino del Bayern Monaco: ecco la cifra che chiede il club nerazzurro

MERCATO INTER CLAMOROSO, STAVOLTA E' VERO! STANKOVIC, PALESTRA JONES, LEONI , DUSAN, PORTIERE ECC.

Contenuti utili per approfondire Mercato Inter

Temi più discussi: Inter tra derby e futuro: da Vicario a Diaby, ecco la rivoluzione estiva di mercato. Tutti i nomi; Dal mercato sostenibile al rinnovamento della Pinetina: il piano di Oaktree per l'Inter che verrà; Inter, Alisson e Vicario per il dopo Sommer: il piano per il nuovo portiere; Serie A, Calciomercato Inter – Grandi novità in porta: il piano di Ausilio e Marotta.

Leao e Bastoni sul mercato? Inter e Milan meritano investimenti da parte di Oaktree e RedBirdLa Milan del calcio va verso un'estate di rifondazione. Il tratto comune? Big in vendita perché i soldi da spendere devono venire dal mercato. Ma così facendo, vincere diventa ... panorama.it

Pagina 0 | Inter, Alisson e Vicario per il dopo Sommer: il piano per il nuovo portiereCon lo svizzero ai saluti, i nerazzurri sono a caccia di un numero uno e in cima alla lista ci sono il brasiliano del Liverpool e l'azzurro del Tottenham: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Cosa vi aspettate dal mercato estivo dell’Inter - facebook.com facebook

Cosa vi aspettate dal mercato estivo dell'Inter x.com