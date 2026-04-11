Il Napoli si prepara a un eventuale addio di Antonio Conte, con il rischio che la Nazionale possa ingaggiarlo al termine della stagione. La società è consapevole della possibilità che il tecnico possa lasciare il club, considerando l'interesse della federazione italiana nei suoi confronti. Nei prossimi mesi, si attendono sviluppi sulla decisione di Conte, mentre la squadra prosegue la sua percorso in campionato.

Il Napoli sa della possibilità di perdere Antonio Conte a fine campionato, visto il forte interesse della Nazionale verso il tecnico leccese. Se con le ultime dichiarazioni sia Conte si a De Laurentiis sembrerebbero aver aperto alla possibilità della Nazionale a fine stagione, c’è comunque da considerare che il patron azzurro non libererebbe il tecnico senza prima trovare un sostituito all’altezza. Tra i nomi circolati c’è quello di Enzo Maresca, sul quale però Fabrizio Romano ha chiarito la posizione in merito ad un suo possibile arrivo a Napoli. Il punto di Romano. Sui suoi canali social, Fabrizio Romano ha spiegato come Maresca non sia vicino al Napoli come circolato in queste ore: ” Maresca è un profilo molto importante quando si parla di allenatori oggi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, chi arriva in caso di addio di Conte? Romano fa chiarezza su un nome

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