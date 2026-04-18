L'allenatore ha affermato che prima di pensare alla Juventus, bisogna ottenere i tre punti contro il Verona. Durante la conferenza stampa, ha discusso della battaglia per il quarto posto in campionato e ha anche toccato il tema del suo eventuale futuro sulla panchina. Non sono state fatte dichiarazioni definitive, ma ha insistito sull'importanza di concentrarsi sulla prossima partita. La discussione si è concentrata su aspetti legati alla stagione in corso e alle prospettive future.

di Francesco Spagnolo Allegri in conferenza stampa ha parlato sia della lotta per il quarto posto che del suo futuro. E le dichiarazioni del tecnico del Milan sono molto chiare. Nella conferenza stampa di vigilia in vista di Verona Milan, Massimiliano Allegri ha parlato sia della lotta per il quarto posto che sul suo futuro. SULLA CLASSIFICA – « Primo bisogna vincere. Due, ieri il Como non ha vinto ma ci sono Juventus a tre punti e Roma a sei punti. 63 punti non bastano per entrare in Champions: domani affrontiamo la partita di Verona, una volta fatta quella penseremo alla Juventus e poi al Sassuolo ». Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata SULLE TANTE VOCI SUL SUO FUTURO – « In queste settimane, parlano tutti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allegri avvisa tutti: «Prima della Juve c’è il Verona e bisogna vincere. Sul mio futuro dico una cosa»

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