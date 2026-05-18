Il mistero del coccodrillo nel laghetto ecco la foto che alimenta grossi dubbi Bocche cucite delle autorità

Nel laghetto di un’area naturale vicino a Pistoia è stata scattata una fotografia che ritrae un animale con le caratteristiche di un coccodrillo, che emerge parzialmente dall’acqua. La scena si svolge in un invaso artificiale, con l’animale visibile in parte tra le acque melmose. Le autorità locali non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sul caso, e finora nessuna informazione ufficiale è stata diffusa sulla presenza di un coccodrillo in quella zona.

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Pistoia, 18 maggio 2026 – Eccolo, mentre affiora minaccioso dall’acqua un po’ melmosa dell’invaso artificiale vivaistico, con l’inconfondibile muso allungato e il corpo affusolato – ma decisamente ’sospetto’ – che si intuisce da sotto la superficie torbida. Siamo riusciti ad entrare in possesso dell’immagine del misterioso coccodrillo di Masiano, la stessa immagine che da ormai oltre quarantotto ore è al vaglio dei carabinieri forestali e che è stata anche mostrata, tra gli altri, ai veterinari del Giardino Zoologico di Pistoia per avere una consulenza sulla veridicità dell’avvistamento. Realtà o fake?. Realtà o finzione? Difficile dirlo con... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il mistero del coccodrillo nel laghetto, ecco la foto (che alimenta grossi dubbi). Bocche cucite delle autorità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento ‘C’è un coccodrillo nel laghetto’: il mistero che sta agitando PistoiaLa segnalazione di un passante, poi l’intervento dei carabinieri forestali: monitorata l’area di un vivaio alle porte della città Un presunto... Pistoia, il mistero del coccodrillo nel laghetto: continuano le ricerche dei forestaliPer il momento nessuna traccia del coccodrillo avvistato in un vivaio alle porte della città di Pistoia. Il mistero del coccodrillo nel laghettoPISTOIA: Accertamenti dopo l'avvistamento di una sagoma sospetta da parte di un cittadino. Vigili del fuoco pronti a intervenire in eventuali ricerche ... toscanamedianews.it Il mistero del coccodrillo di Pistoia: la verità è nelle fototrappole (ma il fango ostacola i controlli)La segnalazione è stata presa sul serio per la sicurezza di tutti, anche dell’animale. Vigili del fuoco e carabinieri ieri al lago. Area interdetta. Il fango ostacola i controlli ... lanazione.it