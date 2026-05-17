‘C’è un coccodrillo nel laghetto’ | il mistero che sta agitando Pistoia

A Pistoia, un passante ha segnalato la presenza di un coccodrillo nel laghetto di un vivaio situato alle porte della città. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali per verificare la situazione e monitorare l’area. La segnalazione ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, creando un certo fermento nella zona. Le autorità stanno conducendo controlli per chiarire le circostanze e assicurarsi che la presenza dell’animale non rappresenti un rischio. La vicenda resta sotto osservazione in attesa di ulteriori sviluppi.

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La segnalazione di un passante, poi l’intervento dei carabinieri forestali: monitorata l’area di un vivaio alle porte della città. Un presunto avvistamento che sembra uscito da un film, ma che da ore sta tenendo con il fiato sospeso Pistoia. In località Masiano, alle porte della città toscana, continuano infatti le ricerche di un possibile coccodrillo avvistato all’interno di un laghetto artificiale utilizzato per l’irrigazione di un vivaio. A far scattare l’allarme sarebbe stato un passante che avrebbe notato il grosso rettile muoversi nell’acqua torbida del bacino. L’uomo avrebbe poi presentato anche una formale denuncia alle autorità. Il laghetto sorvegliato dai forestali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - ‘C’è un coccodrillo nel laghetto’: il mistero che sta agitando Pistoia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cane vs Coccodrillo Chi Vince Davvero in 5 Sfide Sullo stesso argomento Leggi anche: Pistoia, “c’è un coccodrillo nel laghetto”: scattate le ricerche ”C’è un coccodrillo nel laghetto”: scattano emergenza e ricerche nella zonaPistoia, 16 maggio 2026 – L’avvistamento di quello che sembrava a tutti gli effetti un coccodrillo ha fatto scattare le ricerche nei dintorni di... Segnalato coccodrillo in un laghetto a Pistoia, ricerche per ora senza esito reddit C’è un coccodrillo nel laghetto: scattano emergenza e ricerche nella zonaPistoia, l’avvistamento in un piccolo specchio d'acqua privato in località Masiano. Arrivano i vigili del fuoco oltre alle forze dell’ordine e al Comune. Monitoraggio dell’area per capire se ci siano ... lanazione.it Pistoia, c'è un coccodrillo nel laghetto: scattate le ricerchePer ragioni di sicurezza e in via del tutto precauzionale, l'intera area circostante lo specchio d'acqua è stata completamente delimitata dal personale d'intervento ... adnkronos.com