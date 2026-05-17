A Pistoia, le ricerche dei forestali per trovare il coccodrillo avvistato nel laghetto vicino alla città sono ancora in corso. Finora, non sono state individuate tracce dell’animale nel vivaio alle porte di Pistoia, dove era stato visto per la prima volta. Le forze dell’ordine continuano a monitorare l’area senza aver trovato ancora nessuna conferma della presenza del rettile. La situazione resta sotto osservazione mentre le operazioni di ricerca proseguono.

Per il momento nessuna traccia del coccodrillo avvistato in un vivaio alle porte della città di Pistoia. L’ipotesi è che potrebbe essere stato allevato illegalmente e poi abbandonato ma proseguono le indagini A Pistoia continua a tenere banco il caso del presuntococcodrilloavvistato in unlaghetto artificialeutilizzato per l’irrigazione di un vivaio di piante ornamentali, in localitàMasiano, alle porte della città. La segnalazione, fatta da unpassanteche avrebbe anche presentato una denuncia formale, ha fatto scattarecontrolli e monitoraggi da parte dei carabinieri forestali.Per ora, però, nessuna conferma ufficiale: attorno al bacino non sarebbero state trovate tracce riconducibili al rettile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pistoia, il mistero del coccodrillo nel laghetto: continuano le ricerche dei forestali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Pistoia, “c’è un coccodrillo nel laghetto”: scattate le ricerche

”C’è un coccodrillo nel laghetto”: scattano emergenza e ricerche, Forestali e prefettura in zonaPistoia, 16 maggio 2026 – L’avvistamento di quello che sembrava a tutti gli effetti un coccodrillo ha fatto scattare le ricerche nei dintorni di...

Pistoia, mistero del coccodrillo nel laghetto: i Forestali sorvegliano l'areaSegnalato un coccodrillo di due metri nel laghetto di un vivaio a Masiano. I carabinieri forestali monitorano l'area, ricerche in corso ... gonews.it

Allarme a Pistoia: Ho visto un coccodrillo nel lago. Recintata la zona: piazzate le fototrappoleLa segnalazione è stata fatta da alcuni residenti del quartiere. Sul posto gli esperti, ma dell’animale non c’è ancora traccia ... lanazione.it