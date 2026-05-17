Allarme a Pistoia | Ho visto un coccodrillo nel lago Recintata la zona | piazzate le fototrappole

A Pistoia, nelle ultime ore, si è diffusa la notizia di un possibile avvistamento di un coccodrillo in un lago di Masiano, frazione della città. L'area è stata recintata e sono state installate delle fototrappole per monitorare la zona e verificare la presenza dell’animale. La notizia ha generato preoccupazione tra i residenti, che hanno riferito di aver visto qualcosa di insolito nel bacino nel corso degli ultimi giorni. La polizia locale sta seguendo gli sviluppi e raccoglie le eventuali segnalazioni.

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Pistoia, 17 maggi0 2026 – Preoccupazione ma anche incredulità per la presenza di un coccodrillo che sarebbe stato avvistato un paio di giorni fa in un bacino a Masiano, frazione di Pistoia. Ci sarebbero alcuni testimoni oculari e addirittura una fotografia, sebbene non troppo chiara, dell’animale che a occhio e croce misurerebbe addirittura più di due metri, immerso nelle acque di quella che un tempo era una cava e adesso è diventata un laghetto all’interno di una proprietà privata. L’allarme pare sia stato dato immediatamente, tanto da far arrivare sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri forestali e personale dello Zoo di Pistoia. Tutti... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allarme a Pistoia: “Ho visto un coccodrillo nel lago”. Recintata la zona: piazzate le fototrappole ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Pistoia, “c’è un coccodrillo nel laghetto”: scattate le ricerche ”C’è un coccodrillo nel laghetto”: scattano emergenza e ricerche nella zonaPistoia, 16 maggio 2026 – L’avvistamento di quello che sembrava a tutti gli effetti un coccodrillo ha fatto scattare le ricerche nei dintorni di... Allarme a Pistoia: Ho visto un coccodrillo nel lago. Recintata la zona: piazzate le fototrappoleLa segnalazione è stata fatta da alcuni residenti del quartiere. Sul posto gli esperti, ma dell’animale non c’è ancora traccia ... lanazione.it Pistoia, avvistato un coccodrillo in un laghetto: verifiche in corsoL'allarme è partito da un cittadino che avrebbe notato la sagoma di un grosso rettile in un laghetto artificiale. gonews.it