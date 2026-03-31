Crosetto e perché ha detto no agli Usa sui bombardieri a Sigonella | Ho fatto solo rispettare gli accordi La versione del ministro

Il ministro della Difesa ha dichiarato che l’Italia non ha modificato la propria posizione riguardo all’utilizzo della base di Sigonella da parte dei bombardieri americani indirizzati in Iran. In risposta alle notizie pubblicate dal quotidiano, ha affermato di aver semplicemente rispettato gli accordi esistenti tra i due paesi, confermando che la posizione italiana rimane invariata.

«Nulla è cambiato» ribadisce il ministro della Difesa Guido Crosetto tra Italia e Usa, dopo la rivelazione del Corriere della Sera sul no dell’Italia all’utilizzo della base di Sigonella da parte dei bombardieri americani diretti in Iran. Su X il ministro ha provato a chiarire la sua posizione. «Gli accordi internazionali disciplinano e distinguono con chiarezza ciò che necessita di specifica autorizzazione del governo e ciò che invece è considerato autorizzato tecnicamente perché ricompreso negli accordi. Un ministro deve solo farli rispettare», ha scritto. Crosetto ha poi aggiunto che chi sostiene che l’Italia avrebbe sospeso l’uso delle... 🔗 Leggi su Open.online

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