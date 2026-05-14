Nella città di Senigallia, la Ministra del settore ha incontrato rappresentanti del Terzo Settore per ascoltarne le proposte e le criticità. Durante l'incontro, sono stati discussi temi legati alle future leggi nazionali e alle modifiche possibili per il settore. Le associazioni hanno portato sul tavolo questioni legate alle attività di volontariato e alle modalità di sostegno alle iniziative sociali.

? Punti chiave Come influenzeranno le proposte delle associazioni le future leggi nazionali?. Quali criticità specifiche porteranno i volontari sul tavolo con la Ministra?. Chi rappresenterà le famiglie nel dialogo con il governo a Senigallia?. Perché il confronto tra politica e volontariato è decisivo per il territorio?.? In Breve Sabato 16 maggio ore 18:30 presso l'Auditorium San Rocco di piazza Garibaldi.. Partecipazione di esponenti, dirigenti e candidati della Lega al tavolo istituzionale.. Dialogo tra Ministero e associazioni per analizzare i servizi sociali del territorio.. Focus su criticità dei servizi e proposte legislative per le famiglie locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia: la Ministra Locatelli ascolta il Terzo Settore

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