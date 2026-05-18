Il Milan si è aggiunto alla corsa per il difensore del Tromsø, Abubacarr Sedi Kinteh, un giovane mancino che sta attirando l’attenzione di diversi club. La società rossonera si trova di fronte a due grandi avversarie della Premier League, Manchester United e Chelsea, nel tentativo di ottenere il suo trasferimento. La trattativa si concentra sulla possibilità di un investimento di circa 30 milioni di euro, con l’obiettivo di rafforzare la linea difensiva della squadra.

Il Milan mette gli occhi su Abubacarr Sedi Kinteh, difensore centrale classe 2006 in forza ai norvegesi del Tromsø. Le prestazioni del giovanissimo talento africano nell'Eliteserien hanno attirato l'attenzione degli scout rossoneri, ma la concorrenza internazionale è già agguerrita. Sulle tracce del giocatore si sono mossi concretamente anche top club di Premier League come Manchester United e Chelsea, che hanno avviato i primi sondaggi esplorativi per raccogliere informazioni sul calciatore. Arrivato al Tromsø nel marzo 2025, il centrale mancino alto 186 centimetri ha mostrato una crescita esponenziale, guadagnandosi subito il debutto nella Nazionale maggiore del Gambia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan sfida due colossi di Premier: c’è l’assalto al nuovo muro da 30 milioni con il sinistro d’oro

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