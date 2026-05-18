Il meteo particolarmente instabile ha portato a un calo dei prezzi di frutta e verdura di stagione. Le condizioni climatiche, caratterizzate da temperature più basse e piogge frequenti, hanno influito sulla produzione e sulla disponibilità dei prodotti nel mercato. Di conseguenza, i costi per i consumatori sono diminuiti rispetto ai mesi precedenti. Questa situazione si verifica in un periodo in cui i prezzi alimentari sono generalmente in aumento, offrendo un’eccezione temporanea alle tendenze di mercato.

Il clima viene in aiuto dei prezzi di frutta e verdura di stagione, che scendono. Nonostante uno scenario internazionale ancora segnato dall'instabilità dei costi energetici e della logistica, che spingono in alto il costo di alcune materie prime, dal consueto bollettino del Centro Agroalimentare di Roma arrivano, finalmente, buone notizie. E sono le condizioni meteo particolarmente atipiche, con un alternarsi tra bello e cattivo tempo, tra temperature mite e quelle più rigide, a frenare la domanda dei consumatori di prodotti tipicamente stagionali. Così, da qualche giorno a questa parte, c'è maggiore abbondanza di frutta e verdura rispetto alla richiesta, motivo per cui i prezzi scendono. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il meteo "pazzo" salva la spesa, scendono i prezzi di frutta e verdura

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