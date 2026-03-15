Benzina biglietti aerei frutta e verdura | dove stanno aumentando i prezzi

I prezzi di benzina, biglietti aerei, frutta e verdura stanno crescendo in diverse aree. La guerra in Iran ha determinato un aumento del petrolio e dei carburanti che si riflette sui costi dei voli, degli alimentari, dell’edilizia e dei trasporti. Questa situazione sta portando a una serie di rincari che potrebbero influenzare l’andamento economico generale.

Con la guerra in Iran l'aumento del petrolio e dei carburanti non si sta fermando ai distributori. Dai voli agli alimentari, dall'edilizia ai trasporti, la tensione energetica si sta già trasformando in una raffica di rincari che rischia di spingere l’inflazione e rallentare l'economia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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