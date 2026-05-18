Il MET di New York | 5.000 anni di tesori tra storia e moda

Il Metropolitan Museum of Art di New York ospita una collezione di reperti che copre un arco di oltre 5.000 anni, includendo oggetti di grande valore storico e artistico. La tutela di questi tesori richiede sistemi di sicurezza avanzati e controlli rigorosi per prevenire furti o danni. Ogni anno, l’evento del Met Gala, che si svolge all’interno del museo, genera importanti entrate finanziarie destinate alle attività di conservazione e restauro delle collezioni. L’evento vede la partecipazione di numerosi personaggi del mondo della moda e dello spettacolo.

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