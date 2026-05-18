Al MET di New York la storia dell’umanità

Al MET di New York si può trovare una vasta esposizione che ripercorre la storia dell’umanità attraverso opere d’arte e reperti provenienti da diverse epoche e culture. L’istituzione, considerata una delle più importanti degli Stati Uniti, ospita collezioni che spaziano dall’antichità fino ai tempi moderni. La struttura si trova nel cuore della città e rappresenta un punto di riferimento per studiosi e visitatori interessati a conoscere il passato attraverso oggetti e opere di grande valore storico e artistico.

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