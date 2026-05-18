Al MET di New York la storia dell’umanità
Al MET di New York si può trovare una vasta esposizione che ripercorre la storia dell’umanità attraverso opere d’arte e reperti provenienti da diverse epoche e culture. L’istituzione, considerata una delle più importanti degli Stati Uniti, ospita collezioni che spaziano dall’antichità fino ai tempi moderni. La struttura si trova nel cuore della città e rappresenta un punto di riferimento per studiosi e visitatori interessati a conoscere il passato attraverso oggetti e opere di grande valore storico e artistico.
Il Metropolitan Museum of Art è l’istituzione culturale più importante degli Stati Uniti e una delle più prestigiose d’America. Situato sulla Fifth Avenue di New York la sua collezione copre oltre 5.000 anni di storia, dall’antico Egitto (rappresentato dal suggestivo Tempio di Dendur) fino all’arte contemporanea americana. Con circa 5-6 milioni di visitatori annui, il MET è celebre anche per il suo contributo alla conservazione e per il celebre Met Gala, l’evento di beneficenza che finanzia il Costume Institute. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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