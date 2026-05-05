Trent’anni fa, Lady Diana partecipò al Met Gala di New York, indossando uno degli abiti più iconici e sensuali della sua carriera. Tuttavia, la partecipazione rischiò di essere annullata all’ultimo momento, poiché la principessa temeva di mettere in imbarazzo il principe William. Questa scelta di outfit rimane nella memoria come uno dei momenti più significativi della storia del gala, anche per la sua eleganza e audacia.

È uno degli abiti più memorabili nella storia del Met Gala, e certamente uno dei più sensuali mai indossati da Lady Diana. I giornali del tempo lo interpretarono addirittura come una “dichiarazione d’indipendenza” a seguito del divorzio dal principe Carlo, finalizzato solo pochi mesi prima. Ma quella sera del 1996, nella sua unica partecipazione all’evento di New York, la principessa non sembrò molto convinta di quell’abito sottoveste presentatole da John Galliano, all’epoca direttore creativo di Dior. Era davvero la scelta giusta per l’occasione? Il figlio William, appena quattordicenne, avrebbe potuto sentirsi troppo imbarazzato nel vedere la mamma vestita così.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Trent’anni fa, Lady Diana fu protagonista indiscussa del Met Gala di New York. Ma per poco non cancellò all’ultimo momento: temeva di imbarazzare William

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