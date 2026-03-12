' Mercato di qualità' a Bientina | una giornata di shopping all' aperto in vista della primavera

Domenica 15 marzo, il centro di Bientina si trasformerà in un mercato di qualità, offrendo un'intera giornata di shopping all'aperto. Nel corso della giornata saranno presenti diversi banchi con prodotti selezionati, pensati per gli acquisti di primavera. L’evento mira a coinvolgere i visitatori in un’occasione di vendita diretta, con una vasta scelta di articoli disponibili lungo le vie principali del paese.

Domenica 15 marzo il centro di Bientina si animerà con il Mercato di Qualità, un’intera giornata dedicata allo shopping all’aperto, tra prodotti selezionati e tantissime proposte per gli acquisti di primavera. L’iniziativa, organizzata da ANVA Confesercenti Area Pisana, è resa possibile grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Bientina e, in particolare, con l’Assessore al Commercio Alessandro Cai, che ha accolto con entusiasmo la proposta di portare in paese un appuntamento che valorizza il commercio su area pubblica e la qualità delle imprese del territorio. Per tutta la giornata, i visitatori potranno passeggiare tra i banchi selezionati degli operatori ANVA, sinonimo di professionalità, affidabilità e attenzione al cliente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Articoli correlati

Torna in Viale Guidoni lo shopping di qualità col mercato straordinarioDomenica 15 marzo 2026, il quartiere di Novoli a Firenze ospita una manifestazione commerciale straordinaria che interessa l'area di Viale Guidoni.

Leggi anche: A Mirandola torna il Mercato della Versilia, giornata dedicata allo shopping e alla socialità

Una selezione di notizie su 'Mercato di qualità' a Bientina una...

Temi più discussi: Mercato di qualità a Tirrenia - marzo 2026 - Pisa; Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Ciampino; A Tirrenia il mercato straordinario per l'8 marzo; A Roma tornano Gli Ambulanti di Forte dei Marmi: il mercato di qualità nel weekend di Pasqua.

Il mercato di qualità di Confesercenti sbarca domenica a Marina di PisaPisa, 25 febbraio 2026 - Domenica 1 marzo il Mercato di Qualità organizzato da ANVA Confesercenti Pisa sbarca a Marina di Pisa, portando sul litorale una giornata dedicata al commercio su area ... lanazione.it

Mercati agricoli a Bologna: la guida con date, orari, prodotti e caratteristicheDal Mercaro Ritrovato della Cineteca ai domenicali di Piazza Aldrovandi e Piazza Carducci, passando per tutti i quartieri di Bologna giorno per giorno, inseguendo un'idea di spesa sana e sostenibile, ... bolognatoday.it

Notizia flash del 12 marzo Borseggi tra mercato e supermercati a Rovigo. Due anziane sono state derubate del portafogli al mercato del martedì sul Corso. Un episodio simile si è verificato anche il giorno successivo in un supermercato cittadino, dove un’altr - facebook.com facebook

Voci dal mercato di Pinerolo: “La clientela locale si è impoverita” x.com