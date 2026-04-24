In Brianza come a New York | ecco il mega murales che colora le case e una pennellata l' ha data anche il sindaco

In una zona della Brianza, come a New York, è stato realizzato un grande murales che ha portato colore alle facciate delle case. Tra gli edifici, alti e grigi, si distingue questa opera che ha coinvolto anche il sindaco, presente durante la sua creazione. I murales sono riconosciuti come simboli distintivi delle città, attirando numerosi visitatori interessati a ammirarli. La scelta di questa decorazione ha suscitato attenzione tra residenti e autorità locali.

Una pennellata di allegria e colore tra gli altissimi palazzi grigi e imponenti. I murales a New York sono un simbolo di riconoscimento della città molto forte e non sono pochi i turisti che arrivano nella Grande Mela per ammirarli. Ma anche a casa nostra, in Brianza, c'è chi ha voluto puntare.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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