Lukaku torna in Belgio | si chiude in anticipo la stagione in azzurro del centravanti

Da napolitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Romelu Lukaku ha lasciato il club italiano e si è trasferito in Belgio per proseguire il suo recupero fisico. La stagione con la squadra italiana si è conclusa in anticipo, e ora il centravanti si concentrerà sui trattamenti finali prima dei Mondiali. La sua partenza è stata confermata ufficialmente dal club e dal calciatore stesso, senza ulteriori dettagli sui tempi di ritorno in campo.

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Romelu Lukaku torna in Belgio per completare le fasi finali del percorso di recupero fisico in vista dei Mondiali. Dopo un confronto positivo tra tutte le parti (giocatore, Napoli e Federazione Belga) la decisione - spiega GianlucaDiMarzio.com - è stata quella di concedere al centravanti di.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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