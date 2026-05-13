Lukaku torna in Belgio | si chiude in anticipo la stagione in azzurro del centravanti

Romelu Lukaku ha lasciato il club italiano e si è trasferito in Belgio per proseguire il suo recupero fisico. La stagione con la squadra italiana si è conclusa in anticipo, e ora il centravanti si concentrerà sui trattamenti finali prima dei Mondiali. La sua partenza è stata confermata ufficialmente dal club e dal calciatore stesso, senza ulteriori dettagli sui tempi di ritorno in campo.

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