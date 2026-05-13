Lukaku torna in Belgio | si chiude in anticipo la stagione in azzurro del centravanti
Romelu Lukaku ha lasciato il club italiano e si è trasferito in Belgio per proseguire il suo recupero fisico. La stagione con la squadra italiana si è conclusa in anticipo, e ora il centravanti si concentrerà sui trattamenti finali prima dei Mondiali. La sua partenza è stata confermata ufficialmente dal club e dal calciatore stesso, senza ulteriori dettagli sui tempi di ritorno in campo.
Romelu Lukaku torna in Belgio per completare le fasi finali del percorso di recupero fisico in vista dei Mondiali. Dopo un confronto positivo tra tutte le parti (giocatore, Napoli e Federazione Belga) la decisione - spiega GianlucaDiMarzio.com - è stata quella di concedere al centravanti di.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Stavolta niente strappi: Romelu Lukaku è tornato in Belgio con il consenso del Napoli. Il club di De Laurentiis e la federazione belga hanno raggiunto l'intesa su tempi e modalità di recupero del giocatore, che era rientrato a Castel Volturno nella scorsa settima - Facebook facebook
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