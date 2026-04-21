Cadavere nascosto nel cantiere avvolto in una busta e coperto con pietre | un mese nel silenzio a due passi dalla piazza

Le indagini sul caso di un giovane di vent’anni scomparso poco più di un mese fa si concentrano ora su un dettaglio importante. Il corpo è stato trovato nascosto in un cantiere, avvolto in una busta e coperto con alcune pietre. Il cadavere è stato scoperto a poca distanza da una piazza del centro cittadino, lasciando sul posto poche tracce e molti interrogativi.

Si concentra ora su un elemento chiave delle indagini il caso della morte di Vincenzo Iannitti, il giovane di appena vent’anni di San Castrese, ritrovato privo di vita dopo oltre un mese dalla scomparsa. Non è più il “se” ma il “come” e il “quando” a guidare il lavoro degli inquirenti, dopo il.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Caserta, trovato il cadavere di Vincenzo Iannitti: avvolto in una busta e sepolto da pietreÈ stato trovato morto Vincenzo Ianniti, il 20enne casertano scomparso ormai oltre un mese fa. Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese e trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in casermaÈ stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Contenuti di approfondimento Si parla di: Cadavere nascosto nel cantiere, avvolto in una busta e coperto con pietre: un mese nel silenzio a due passi dalla piazza; Trieste, viveva in casa con il cadavere della madre da 2 anni: denunciata un'ex poliziotta. Il corpo nascosto sotto un cumulo di vestiti. Cadavere nascosto nel cantiere, avvolto in una busta e coperto con pietre: un mese nel silenzio a due passi dalla piazzaSi concentra ora su un elemento chiave delle indagini il caso della morte di Vincenzo Iannitti, il giovane di appena vent’anni di San Castrese, ritrovato privo di vita dopo oltre un mese dalla ... casertanews.it