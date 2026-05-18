Recenti rivelazioni di un biografo reale descrivono un aspetto meno noto della regina consorte, evidenziando un carattere deciso e talvolta freddo. Secondo quanto riportato, questa versione del suo temperamento si manifesta nella sua capacità di prendere decisioni rapide e di mantenere distanze, anche con membri della famiglia reale come le principesse. La figura pubblica della regina, spesso percepita come rassicurante e fedele al re, si contrappone a queste descrizioni di un carattere più duro e spietato.

Secondo Christopher Wilson, autore del libro A Greater Love-Charles and Camilla, la sovrana possiede una natura molto più dura di quanto lasci ora trasparire pubblicamente, caratterizzata da una determinazione ferrea e persino da un «lato spietato», accuratamente nascosto dietro modi impeccabili e sorrisi rassicuranti. Come viene riportato sul Daily Mail. Queste dichiarazioni alimenterebbero i rumors secondo cui Camilla, insieme al principe William, sarebbe a capo di una vera e propria fazione decisa a tenere lontani dalla Royal Family tutti gli York. Sarebbe stata infatti la regina, supportata da William, a convincere re Carlo ad adottare una linea più severa nei confronti dell’ex principe Andrea, dopo ciò che emerse negli Epstein Files. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il «lato spietato» della regina Camilla nelle rivelazioni del biografo reale, «taglia facilmente i ponti» e tiene lontane Beatrice ed Eugenie di York

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Camilla Betrays Annabelle Elliot In Secret Recording Exposing Ruthless Royal Plot

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