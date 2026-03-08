Le principesse Beatrice ed Eugenie di York sono tornate sotto i riflettori dopo che sono emerse nuove ombre sui finanziamenti provenienti dalla famiglia York. Dopo aver lasciato gli incarichi ufficiali, entrambe sono finite al centro di un caso legato al principe Andrea, coinvolto in recenti rivelazioni sui fondi e sui rapporti finanziari della famiglia. La vicenda si concentra su aspetti economici e su collegamenti con il passato della famiglia reale.

Dopo l’allontanamento dalla corte, le principesse Beatrice ed Eugenie di York tornano al centro dell’attenzione a causa delle nuove rivelazioni che riguardano il principe Andrea. Secondo quanto riportato dal Mail on Sunday, l’ex duca di York avrebbe fatto pressione affinché le figlie ricevessero 100.000 sterline in pagamenti riservati da parte di un miliardario controverso, che lui stesso stava sostenendo quando ricopriva il ruolo di inviato commerciale del Regno Unito.La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di polemiche sulle attività economiche del principe, già oggetto di indagini giornalistiche negli anni scorsi. In passato il giornale aveva rivelato come Andrea avesse promosso gli interessi finanziari del banchiere David Rowland e di suo figlio Jonathan durante missioni commerciali all’estero finanziate con fondi pubblici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bufera sulle principesse Beatrice ed Eugenie: nuove ombre sui finanziamenti della famiglia York

Perché alle principesse Eugenie e Beatrice di York sarà vietato partecipare al Royal AscotEugenie e Beatrice di York non potranno partecipare al prossimo Royal Ascot perché re Carlo III glielo ha vietato: ecco il motivo della decisione.

Leggi anche: Re Carlo, la decisione sulle nipoti Beatrice ed Eugenie di York: escluse da tutti gli eventi ufficiali

Aggiornamenti e notizie su Bufera sulle principesse Beatrice ed....

Temi più discussi: La vera ragione per cui le principesse Beatrice ed Eugenia sono state escluse da Royal Ascot; Re Carlo vieta alle figlie di Andrea di partecipare al Royal Ascot: ecco perché; Beatrice di York suo marito Edoardo Mapelli Mozzi fugge sull’isola esclusiva.

Bufera sulle principesse Beatrice ed Eugenie: nuove ombre sui finanziamenti della famiglia YorkTra pagamenti sospetti, generosi regali per i matrimoni e rapporti con uomini d’affari discussi, tornano i dubbi su come siano stati finanziati negli anni lo stile di vita e alcuni eventi privati dell ... ilgiornale.it

Re Carlo vieta alle figlie di Andrea di partecipare al Royal Ascot: ecco perchéBeatrice ed Eugenia non parteciperanno al Royal Ascot 2026. Dopo l’arresto del padre e le nuove ombre sul caso Epstein, Re Carlo prende le distanze ... dilei.it

Timothée Chalamet, bufera per le parole sull'opera: Oscar più lontano per l'attore di Marty Supreme Leggi nel primo commento le parole dell'attore e le reazioni che hanno suscitato - facebook.com facebook

Ancora bufera sul Teatro La Fenice dopo le dimissioni di Domenico Muti, ingaggiato come consulente dal sovrintendente Colabianchi a cui il sindacato chiede di fare un passo indietro x.com