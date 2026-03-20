Il labrador dei Vigili del Fuoco, noto come Mickey, si appresta a lasciare il servizio dopo otto anni di attività. Durante questa esperienza, ha contribuito a salvare decine di vite umane. Il 5 marzo 2025, poco prima delle 19, una palazzina di cinque piani è crollata nel quartiere Carrassi di Bari.

5 marzo 2025: una palazzina di cinque piani crolla nel quartiere Carrassi a Bari, poco prima delle 19. L’edificio era stato sgomberato nel febbraio 2024 dopo essere stato dichiarato inagibile, ma una donna di 74 anni non aveva mai lasciato la sua abitazione. In un attimo, le macerie la seppelliscono, invadendo la strada e lasciando i residenti e i primi soccorritori di fronte a uno scenario drammatico. Dopo 27 ore di ricerche incessanti, la donna viene estratta viva e illesa. Fondamentale in questa straordinaria impresa è stato Mickey, un labrador retriever dal mantello nero del Nucleo cinofilo dei vigili del fuoco di Puglia, in forza al comando provinciale di Lecce. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Mickey, il labrador dei Vigili del Fuoco va in pensione: ha salvato decine di vite in 8 anni

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