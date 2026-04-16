Gran finale per C’era una volta | al Teatro delle Arti di Salerno va in scena la magia di Inside Me

Al Teatro delle Arti di Salerno si è conclusa la quattordicesima edizione della rassegna “C’era una volta” con lo spettacolo “Inside Me”. La serata ha visto un grande afflusso di pubblico, che ha assistito alla rappresentazione della compagnia teatrale. Dopo mesi di eventi, la rassegna termina con un appuntamento che ha coinvolto spettatori di tutte le età, lasciando spazio a un finale ricco di emozioni.

Tempo di lettura: 3 minuti Si abbassa il sipario sulla quattordicesima edizione della rassegna “C’era una volta”, ma lo fa con un’esplosione di emozioni. Domenica 19 aprile, (repliche alle ore 11, 17 e 19.15) il Teatro delle Arti di Salerno ospiterà l’ultimo, imperdibile appuntamento della stagione: “Inside Me”, uno spettacolo scritto a quattro mani da Ester Sabatino e Antonello Ronga, che ne cura anche la regia. Lo spettacolo, ispirato alla celebre storia della dodicenne Riley, porta sul palcoscenico il complesso e affascinante mondo interiore di una preadolescente alle prese con i cambiamenti, i traumi e le nuove scoperte della vita. Il pubblico sarà trasportato all’interno del “quartiere generale” della mente umana, dove la Rabbia, la Paura, la Tristezza, la Gioia e il Disgusto — le emozioni primarie — guidano ogni pensiero e azione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gran finale per “C’era una volta”: al Teatro delle Arti di Salerno va in scena la magia di “Inside Me” Notizie correlate Il mito di Hedy Lamarr rivive a Salerno: al Teatro delle Arti va in scena “La diva scienziata”Venerdì 10 aprile 2026, alle ore ventuno, il Teatro delle Arti di Salerno apre le sue porte a un racconto sospeso tra il fascino dorato di Hollywood... Salerno, al Teatro delle Arti in scena Hedy Lamarr: la “diva scienziata” tra cinema e innovazioneUn viaggio tra cinema, scienza e innovazione: il Teatro delle Arti di Salerno ospita venerdì 10 aprile 2026 alle ore 21 lo spettacolo “La donna più... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Gran finale per C’era una volta: al Teatro delle Arti di Salerno - Napoli Village - Quotidiano; Salerno, al Teatro delle Arti la presentazione de 'La Salita', il primo film da regista di Massimiliano Gallo; Giovanni Allevi per il gran finale di Suoni Controvento 2026; Givova Scafati, vittoria e primato. Gran finale per C’era una volta: al Teatro delle Arti di SalernoSi abbassa il sipario sulla quattordicesima edizione della rassegna C’era una volta, ma lo fa con un’esplosione di emozioni. Domenica 19 aprile, (repliche ... napolivillage.com Centro storico e riqualificazione di via Ligea al centro: Vincenzo De Luca annuncia il rilancio della città all'incontro che si è tenuto al Teatro delle Arti di Salerno, organizzato dal Consorzio Operatori dello Spettacolo. "Le centraline elettriche diventeranno eleme - facebook.com facebook