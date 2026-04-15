La modernità del Barocco | incontro con il curatore delle mostre del San Domenico Gianfranco Brunelli

Terzo incontro della rassegna "Barocco. Incanto e Ragione. Alle radici della modernità" promosso dal circolo Acli "Lamberto Valli" e da una rete di altre 24 fra associazioni ed enti presenti nel territorio forlivese. L'evento è collegato alla Mostra "Barocco. Il Gran teatro delle idee" in corso.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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