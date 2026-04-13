Il 13 aprile, al Teatro Brancaccio, l'Orchestraccia terrà un concerto dedicato a Franco Califano, noto artista della musica italiana. Lo spettacolo si intitola

L'Orchestraccia canta Califfano. L'omaggio in musica e parole al grande artista Franco Califano Bar Califfosarà alTeatro Brancaccioil13 aprile. L’Orchestracciacanta Franco Califano, uno dei più grandi autori e cantautori della storia della musica italiana. Lo spettacolo incarna lo stile dell’Orchestraccia, gruppo rock-folk diretto daMarco Conidi, che ha origine nella cultura e tradizione romana. Un giornalista entra nel Bar Califfo, locale dove il tempo è fermo agli anni ’70: telefoni a disco, macchinette del caffè, giubbotti di pelle. Si ritrova in un gruppo di irriducibili che ha conosciuto, amato o, addirittura, ispirato il grande Franco Califano.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bar Califfo al Teatro Brancaccio il 13 aprile

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