Vingegaard è il re del Blockhaus nella tappa più lunga del Giro d'Italia Eulalio resiste in rosa
Nella tappa più lunga del Giro d'Italia, con arrivo in salita sul Blockhaus, Jonas Vingegaard ha vinto la frazione. Eulalio mantiene la maglia rosa nonostante le sfide affrontate durante la corsa. La tappa si è sviluppata su un percorso impegnativo, con i ciclisti che hanno affrontato numerosi saliscendi prima di arrivare alla meta. La vittoria di Vingegaard segna un momento importante nella corsa, mentre Eulalio prosegue in testa alla classifica generale.
Jonas Vingegaard si aggiudica la tappa più lunga del Giro d'Italia contraddistinta dall'arrivo in salita sul Blockhaus. Pellizzari arriva con un ritardo di 1', Eulalio resta in maglia rosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
VINGEGAARD takes RedBull ! #redbull #vingegaard #giroditalia #cycling #roadcycling #cyclingteam
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