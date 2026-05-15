Vingegaard è il re del Blockhaus nella tappa più lunga del Giro d'Italia Eulalio resiste in rosa

Nella tappa più lunga del Giro d'Italia, con arrivo in salita sul Blockhaus, Jonas Vingegaard ha vinto la frazione. Eulalio mantiene la maglia rosa nonostante le sfide affrontate durante la corsa. La tappa si è sviluppata su un percorso impegnativo, con i ciclisti che hanno affrontato numerosi saliscendi prima di arrivare alla meta. La vittoria di Vingegaard segna un momento importante nella corsa, mentre Eulalio prosegue in testa alla classifica generale.

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