Il Giro d' Italia 2026 arriva in Liguria | orari percorso e tutte le strade chiuse

Il Giro d'Italia 2026 passerà in Liguria, con diverse tappe programmate lungo la regione. Quest'anno, però, Genova non sarà inclusa nel percorso. Sono state annunciate le strade interessate dal passaggio della corsa e gli orari previsti, con alcune vie che saranno chiuse al traffico durante il passaggio. Le autorità hanno comunicato le informazioni necessarie per i residenti e i visitatori che si troveranno nelle zone interessate.

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