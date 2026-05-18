Il Giro d' Italia 2026 arriva in Liguria | orari percorso e tutte le strade chiuse
Il Giro d'Italia 2026 passerà in Liguria, con diverse tappe programmate lungo la regione. Quest'anno, però, Genova non sarà inclusa nel percorso. Sono state annunciate le strade interessate dal passaggio della corsa e gli orari previsti, con alcune vie che saranno chiuse al traffico durante il passaggio. Le autorità hanno comunicato le informazioni necessarie per i residenti e i visitatori che si troveranno nelle zone interessate.
Si avvicina il passaggio del Giro d'Italia 2026 in Liguria, anche se quest'anno Genova non è coinvolta (a questo link il percorso delle tappe e le info utili). Mercoledì 20 maggio l'arrivo è a Chiavari e sono state previste modifiche a traffico e viabilità (nella stessa giornata, tra l'altro, ci. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa
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