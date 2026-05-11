Il Giro d’Italia arriva in Appennino | guida completa a strade chiuse orari e navette

Domenica 17 maggio l’Appennino bolognese sarà teatro dell’arrivo di tappa del Giro d’Italia 2026, con l’arrivo previsto al Corno alle Scale. Le autorità hanno annunciato che alcune strade saranno chiuse al traffico e sono previste navette per facilitare gli spostamenti dei partecipanti e dei tifosi. Le misure adottate riguardano diverse strade della zona e avranno effetto nelle ore centrali della giornata.

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Domenica 17 maggio l’Appennino bolognese si tinge di rosa per uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno: l’arrivo di tappa del Giro d’Italia 2026 al Corno alle Scale. Un evento internazionale che non promette solo spettacolo agonistico, ma rappresenta una vetrina per il rilancio.🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giro dell’Appennino, oggi la corsa: strade chiuse e traffico modificatoÈ il giorno dell’87ª edizione del Giro dell’Appennino, la classica organizzata dall’Us Pontedecimo Ciclismo che attraversa Genova e il suo entroterra... Giro dell'Appennino 2026: percorso, blocco traffico domenica, strade chiuse e divietiDomenica 26 aprile 2026 si corre l'87esima edizione del Giro dell'Appennino, una classica organizzata come sempre dall'Us Pontedecimo Ciclismo con un... Argomenti più discussi: Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 10: Percorso, orari, altimetria 19 maggio, dove vedere | Ciclismo; Giro d'Italia 2026: le tappe chiave che assegneranno la maglia rosa; Giro d’Italia, il piano del traffico previsto per martedì 12 maggio; Giro d’Italia, la prima volta della Bulgaria. This is your opportunity to own race-worn and signed jerseys! Head over to @MatchWornShirt to discover the Giro d’Italia memorabilia on sale! Non farti scappare la possibilità di avere una maglia del Giro d’Italia autografata dal leader! ?? Visita il sito Match x.com Dal YouTube al Giro d’Italia: Come le Unibet Rose Rockets si sono preparate per il loro debutto nel Grand Tour reddit Catanzaro-Cosenza, dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversateL'edizione numero 109 del Giro d'Italia di ciclismo su strada sbarcherà in Italia domani, martedì 12 maggio 2026: dopo il primo giorno di riposo ed il ... oasport.it