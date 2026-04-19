Giro dell' Appennino 2026 | percorso blocco traffico strade chiuse e divieti Tutte le info utili

Domenica 26 aprile 2026 si terrà l'87ª edizione del Giro dell'Appennino, una gara ciclistica che coinvolge diverse strade dell'entroterra. La manifestazione prevede un percorso di 196 chilometri e comporta la chiusura di alcune strade e il divieto di transito in specifici tratti durante il passaggio dei corridori. Sono previsti inoltre blocchi temporanei del traffico e variazioni nelle ordinanze di circolazione per garantire la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori.

Domenica 26 aprile 2026 si corre l'87esima edizione del Giro dell'Appennino, una classica organizzata come sempre dall'Us Pontedecimo Ciclismo con un percorso di 196 chilometri, 2.898 metri di dislivello e un percorso che è un omaggio alla storia della Superba e delle sue valli. Ovviamente sono.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Design Week 2026, scatta il piano traffico: tutte le strade chiuse e i nuovi divieti zona per zonaMilano si prepara a cambiare pelle per l'appuntamento più atteso dell'anno: il Salone del Mobile e tutto quello che gli gira attorno. Mezza Maratona: strade chiuse e blocco traffico, tutte le informazioniSi avvicina l'appuntamento con la Mezza Maratona di Genova, abbinata come sempre a ‘Corri Genova’ e ‘Family Run’. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giro dell'Appennino 2026: percorso e orari del passaggio dei ciclisti, l'arrivo al waterfront; Giro dell’Appennino, il tracciato della 87° edizione: 196 km, quasi 3mila metri di dislivello e 5 gran premi della montagna; Giro dell'Appennino 2026, presentato un percorso con alcune novità ma nel segno della continuità (Altimetria); Giro dell’Appennino 2026, le tappe. Si parte il 26 aprile: scorpacciata di salite, nuovo arrivo alla Foce. Giro dell'Appennino 2026: percorso e orari del passaggio dei ciclisti, l'arrivo al waterfrontLa gara organizzata dall'Us Pontedecimo all'87esima edizione: 196 chilometri di pura adrenalina, 2.898 metri di dislivello e arrivo in volata in corso Marconi ... genovatoday.it Giro dell’Appennino 2026, le tappe. Si parte il 26 aprile: scorpacciata di salite, nuovo arrivo alla FoceGiro dell’Appennino 2026, si correrà domenica 26 aprile. Tante salite per un dislivello complessivo di 2.898 metri. Mancheranno le squadre della categoria ... ilsecoloxix.it Un giro domenicale nel grazioso centro di Galliate(Novara). Immagini della piazza del castello esterno ed interno in questa bella giornata di sole primaverile oggi 19 Aprile 2026. facebook "Spero paghino il biglietto": l'invasione di campo...ma dei gabbiani! Le immagini fanno il giro del web x.com