Gaja Cenciarelli ad Alberobello incontro con l’autrice de ‘Il rivoluzionario e la maestra’

L'Associazione Presidi del Libro di Alberobello, con il supporto del Comune, organizza un evento con l’autrice Gaja Cenciarelli, nota per aver scritto il libro Il rivoluzionario e la maestra. L’incontro si terrà nella cittadina pugliese e vedrà la scrittrice presentare il suo lavoro, che conta 224 pagine. La partecipazione è aperta al pubblico e si svolgerà in una location dedicata alla cultura locale.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare L’Associazione Presidi del Libro di Alberobello, con il patrocinio del Comune di Alberobello, è lieta di annunciare un incontro speciale con Gaja Cenciarelli, autrice del libro Il rivoluzionario e la maestra (224 pp., 1ª edizione, 2026, Romanzi e Racconti, ISBN 9788829793747). L’appuntamento è fissato per martedì 10 marzo 2026, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare Gianpiero De Santis del Palazzo Comunale di Alberobello. Il romanzo, Il rivoluzionario e la maestra, racconta le vicende di Adolfo Wasem e Sonia Mosquera, rapiti nel 1972 in Uruguay durante la dittatura militare e sottoposti a dodici anni di torture indicibili. 🔗 Leggi su Baritoday.it “Mina come la cantante”: incontro con l'autrice Giusy ArimateaSarà presentato sabato 24 gennaio alle ore 18 al Mondadori Bookstore di Messina “Mina come la cantante” di Giusy Arimatea. Mariapia Veladiano - Incontro con l'autriceSabato 17 Gennaio, alle ore 17 Mariapia Veladiano presenta "Dio della polvere", edito da Guanda. Aggiornamenti e notizie su Gaja Cenciarelli Argomenti discussi: Eseguiti a Melfi, Acerenza, Potenza e Lauria controlli a contrasto dello spaccio di stupefacenti; Bardi e il ricordo della tragedia di Balvano. Gaja Cenciarelli ad Alberobello: incontro con l’autrice de Il rivoluzionario e la maestraIl successo di Cenciarelli nel 2026 si estende anche al cinema: la sua opera Domani Interrogo è ora un film interpretato da Anna Ferzetti, sceneggiato dalla stessa autrice insieme a Herbert Simone ... giornaledipuglia.com