Il Giorno compie 70 anni Sergio Mattarella riceve la direttrice Agnese Pini e l' editore Leonardo Maria Del Vecchio
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In occasione del 70° anniversario de "Il Giorno" il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto la direttrice Agnese Pini, il presidente di LMDV Capital ed Editoriale Nazionale, Leonardo Maria Del Vecchio, l’ad Gabriele Benedetto e il presidente della Federazione Italiana Editori Giornali – FIEG, Andrea Leopoldo Riffeser Monti. Fonte del video: Quirinale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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