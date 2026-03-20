Il 22 marzo, Maria Teresa del Lussemburgo spegne 70 candeline. Nata nel 1958, è conosciuta come una delle figure più distintive tra le consorti dei paesi europei. La sua vita e il suo ruolo all’interno della famiglia reale sono spesso oggetto di attenzione pubblica. La celebrazione del suo compleanno segna un traguardo importante nella sua lunga presenza nel panorama monarchico.

il 22 marzo e la sua resta una delle storie più singolari tra le consorti europee. Granduchessa per quasi 25 anni, Maria Teresa ha avuto un percorso di vita molto particolare: un’infanzia a Cuba, l’esperienza dell’esilio e una vita costruita lontano dalle tradizioni delle grandi dinastie. Oggi, a pochi mesi dall’abdicazione del marito e dall’ascesa al trono del figlio Guillaume, questo compleanno segna anche un passaggio. Non solo personale, ma istituzionale: la fine di una lunga stagione e l’inizio di una nuova fase, più defilata ma non per questo meno significativa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Maria Teresa del Lussemburgo compie 70 anni

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