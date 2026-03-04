Iran Meloni e Crosetto al Quirinale | incontro con Mattarella alla vigilia del voto in Parlamento sugli aiuti militari

Al Quirinale, oggi, la presidente del Consiglio e il ministro della Difesa hanno incontrato il presidente della Repubblica. L'incontro si è svolto alla vigilia del voto in Parlamento sugli aiuti militari all’Iran. La riunione si è concentrata sulle questioni internazionali e sulla situazione nel Medio Oriente, con particolare attenzione alle tensioni nella regione. Nessun dettaglio sulle discussioni è stato reso noto.

Il panorama geopolitico internazionale sta attraversando una fase di estrema criticità che vede l’Italia in prima linea nel tentativo di gestire le ripercussioni della crisi in Iran e nel resto del Medio Oriente. La situazione è talmente delicata da aver spinto i vertici del governo a un confronto immediato con la massima carica dello Stato. In questo contesto di incertezza, la presidente del consiglio Giorgia Meloni e il ministro della difesa Guido Crosetto si sono recati al Quirinale per un colloquio con il presidente Sergio Mattarella. L’incontro non rappresenta soltanto un passaggio istituzionale formale, ma riflette la profonda preoccupazione per un’escalation che minaccia di destabilizzare non solo la regione del Golfo, ma anche gli equilibri economici e di sicurezza dell’intero continente europeo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Temi più discussi: Meloni e l'Iran: L'obiettivo è che la crisi non dilaghi. Crosetto non ha mai smesso di fare il suo lavoro; Scontro governo-opposizioni, 'venga Meloni in Parlamento sull'Iran'; Che cosa hanno detto Tajani e Crosetto sull’Iran in Parlamento; Meloni, vertice di emergenza: Avvisati ad attacchi in corso. Crosetto bloccato a Dubai.

