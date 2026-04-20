Dl sicurezza e premio agli avvocati per i rimpatri | Mantovano al Quirinale per un incontro con Mattarella

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha incontrato il presidente della Repubblica al Quirinale. L'incontro si è svolto in giornata e ha riguardato questioni di attualità legate alle recenti misure in materia di sicurezza, tra cui il decreto che prevede incentivi per gli avvocati coinvolti nei rimpatri. Nessun dettaglio è stato comunicato sui contenuti specifici del colloquio.

Roma, 20 aprile 2026 - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano si è recato al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È quanto si apprende da fonti parlamentari alla Camera dove nelle commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia prosegue l'esame del decreto sicurezza. Sul provvedimento approvato dal Senato venerdì scorso in scadenza il 24 aprile è alta l'attenzione del Colle riguardo alla norma che prevede un premio per gli avvocati che ottengono il rimpatrio volontario dei propri assistiti.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dl sicurezza e premio agli avvocati per i rimpatri: Mantovano al Quirinale per un incontro con Mattarella Notizie correlate Decreto sicurezza, Mantovano da Mattarella: attenzione del Quirinale su incentivo per gli avvocati che seguono i rimpatriIl sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, è al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio... Leggi anche: Decreto Sicurezza, incontro riservato al Quirinale tra Mattarella e Mantovano Altri aggiornamenti Si parla di: Dl Sicurezza, incentivi agli avvocati per i rimpatri. È bufera. Siamo a un passo dall'Ice di Trump. Dl sicurezza, Mantovano al Quirinale per incontro con MattarellaRoma, 20 apr. (askanews) – Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano è al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È quanto si apprend ... askanews.it Dl sicurezza e premio agli avvocati per i rimpatri: Mantovano al Quirinale per un incontro con MattarellaRoma, 20 aprile 2026 - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano si è recato al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È quanto si ... quotidiano.net