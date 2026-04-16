Mercato Inter si pianifica il futuro | occhi sulla situazione di Nico Paz

Il mercato dell'Inter si sta concentrando sulla pianificazione futura e in particolare sulla situazione di Nico Paz. La squadra sta valutando le prossime mosse per il giocatore, senza ancora aver preso decisioni definitive. Le attività di mercato sono in corso, e si monitorano attentamente le possibilità di inserimento o di cessione, in vista delle strategie per la prossima stagione.

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