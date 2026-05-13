Il parco del castello dei Da Peraga splendida cornice della fiera dell' Agricoltura
Domenica 17 maggio si è aperta la terza edizione della fiera dell’Agricoltura, che si svolge nel parco del castello dei Da Peraga. La manifestazione propone un mix di tradizione, sapori locali, innovazione e momenti di divertimento, attirando visitatori di diverse età. La fiera, ormai consolidata, si tiene all’interno della suggestiva cornice naturale del parco, offrendo un’occasione per conoscere e apprezzare il settore agricolo della zona.
Tradizione, sapori autentici, innovazione e divertimento con l'avvio della terza edizione della fiera dell’Agricoltura, domenica 17 maggio. Fervono gli ultimi preparativi per la manifestazione dedicata alla tradizione, al territorio e al divertimento per tutta la famiglia, con oltre 60 espositori.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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