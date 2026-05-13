Agrigento punta sull’agricoltura del futuro | al Palacongressi ecco la prima edizione della fiera tematica
Agrigento si prepara a ospitare la prima edizione di “AGRIgento – Fiera dell’agricoltura”, che si terrà dal 14 al 17 maggio al Palacongressi. La manifestazione, organizzata da Gea, si concentra sul settore agricolo e sulle innovazioni nel campo dell’agricoltura. La fiera è dedicata alle nuove tecnologie e alle pratiche agricole moderne, coinvolgendo espositori e visitatori interessati alle tendenze emergenti nel settore.
Il Palacongressi di Agrigento si prepara a ospitare la prima edizione di “AGRIgento – Fiera dell’agricoltura”, manifestazione organizzata da Gea e dedicata al mondo agricolo e alle nuove frontiere del settore primario in programma dal 14 al 17 maggio.L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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