Agrigento punta sull’agricoltura del futuro | al Palacongressi ecco la prima edizione della fiera tematica

Agrigento si prepara a ospitare la prima edizione di “AGRIgento – Fiera dell’agricoltura”, che si terrà dal 14 al 17 maggio al Palacongressi. La manifestazione, organizzata da Gea, si concentra sul settore agricolo e sulle innovazioni nel campo dell’agricoltura. La fiera è dedicata alle nuove tecnologie e alle pratiche agricole moderne, coinvolgendo espositori e visitatori interessati alle tendenze emergenti nel settore.

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