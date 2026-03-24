Ruba gioielli e denaro da una casa spacciandosi al citofono per il figlio | 20enne denunciato per furto

I carabinieri della Stazione di San Pancrazio Parmense hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un 20enne di origini straniere, ritenuto il presunto responsabile di un furto in abitazione. L’episodio, risalente ad alcuni mesi fa, è accaduto in un appartamento della zona periferica nord di Parma. Una 40enne lì residente, nel rincasare dopo una giornata di lavoro, si è accorta che dall’armadio della camera da letto e da alcuni cassetti erano spariti svariati monili in oro (tra cui anelli e bracciali) e 500 euro in contanti. La donna si è precipitata nella caserma dei Carabinieri di San Pancrazio per denunciare l’accaduto, segnalando fin da subito che né la porta né le finestre presentavano il minimo segno d’effrazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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