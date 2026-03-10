Cane antidroga incastra giovane di San Severo | in casa nascondeva 400 grammi tra hashish e marijuana

Un giovane di San Severo è stato fermato con 400 grammi di stupefacente, tra hashish e marijuana, durante un controllo con un cane antidroga. Il cane ha segnalato la presenza di sostanze illegali all’interno dell’abitazione, portando al sequestro della droga. L’intervento si è svolto senza incidenti e il giovane è stato portato in commissariato.

Cane antidroga incastra giovane sanseverese, sorpreso in possesso di complessivi 400 grammi di stupefacente, tra hashish e marijuana. L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria che, grazie alla segnalazione del cane antidroga, hanno individuato il soggetto risultato detenere - presso la sua abitazione - circa 200 grammi di hashish e 200 grammi di marijuana, nonché diverso materiale destinato al confezionamento delle sostanze stupefacenti. Alla luce delle evidenze emerse e della flagranza del reato, il soggetto è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari. La misura precautelare, a seguito di giudizio direttissimo, è stata poi oggetto di convalida da parte del competente giudice, che ha disposto a carico dell’indagato l’obbligo di firma. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati GdF Caltanissetta, blitz antidroga: sequestrati 200 grammi di hashish e marijuana, un arrestoNuova operazione della Guardia di Finanza di Caltanissetta contro il traffico di stupefacenti nel territorio provinciale. Nascondeva a casa oltre 60 grammi di hashish: denunciatoLotta allo spaccio, un padovano di 20 anni è finito nella "rete" dei controlli del Radiomobile.