Il fiuto di Cooper incastra un minorenne con l' hashish in tasca

Durante un pomeriggio di controlli di routine, un cane antidroga ha segnalato la presenza di sostanze stupefacenti in un minorenne. A seguito dell’intervento, è stato trovato hashish in tasca al ragazzo. L’episodio si è verificato nel territorio del Camposampierese, coinvolgendo un minorenne e portando alla scoperta di un episodio di spaccio.

È bastato un pomeriggio di controlli e il fiuto infallibile di Cooper per portare alla luce un episodio di spaccio nel cuore del territorio del Camposampierese. Sabato pomeriggio, 18 aprile, l'unità cinofila della Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese ha condotto un.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Minorenne nei guai: gira con l'hashish in tasca, in casa nasconde 300 grammi di drogaSorpreso a girare in centro con l'hashish in tasca pronto per essere spacciato, minorenne perugino nei guai. Guida un motorino rubato, in tasca ha cocaina e hashish: minorenne denunciatoUna serata di controlli, quella avvenuta a Carnate tra la sera di venerdì 6 e sabato 7 marzo, che ha portato gli agenti della polizia di Stato a... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Il fiuto di Cooper incastra un minorenne con l'hashish in tasca; È l’ultima battuta?, commedia amara dove funziona tutto tranne il titolo. Il fiuto di Cooper incastra un minorenne con l'hashish in tascaIeri 17 aprile gli agenti della polizia locale della Federazione con il prezioso ausilio dell'unità cinofila hanno fermato in stazione a Camposampiero un diciassettenne marocchino trovato in possesso ... padovaoggi.it