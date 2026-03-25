' Aria di vita' il maestro Melozzi mette in musica i sintomi dell' ipertensione arteriosa polmonare nella campagna Msd
Il maestro Melozzi ha composto un brano musicale ispirato ai sintomi dell’ipertensione arteriosa polmonare, inserendolo nella campagna promossa dall’azienda farmaceutica MSD. La composizione mira a rappresentare attraverso la musica il respiro e le sensazioni di chi affronta questa condizione medica. La campagna utilizza la musica come mezzo per sensibilizzare sull’argomento.
Trasformare in note musicali il respiro e la quotidianità di chi convive con l’ipertensione arteriosa polmonare. È l’obiettivo della campagna di sensibilizzazione ‘ Aria di vita, ed è musica per le persone con ipertensione arteriosa polmonare ‘, promossa da Msd Italia con il patrocinio dell’Amip, Associazione Malati di Ipertensione Polmonare e Aipi, Associazione Ipertensione Polmonare Italiana. La presentazione al Forum Theatre di Roma con un musicista d’eccezione: il maestro Enrico Melozzi, violoncellista, compositore e direttore d’orchestra noto al grande pubblico grazie al Festival di Sanremo. Al centro della campagna un componimento musicale inedito del maestro Melozzi realizzato per l’occasione e che dà voce alle esperienze, gli affanni e le aspettative delle persone con Iap. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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