Il maestro Melozzi ha composto un brano musicale ispirato ai sintomi dell’ipertensione arteriosa polmonare, inserendolo nella campagna promossa dall’azienda farmaceutica MSD. La composizione mira a rappresentare attraverso la musica il respiro e le sensazioni di chi affronta questa condizione medica. La campagna utilizza la musica come mezzo per sensibilizzare sull’argomento.

Trasformare in note musicali il respiro e la quotidianità di chi convive con l’ipertensione arteriosa polmonare. È l’obiettivo della campagna di sensibilizzazione ‘ Aria di vita, ed è musica per le persone con ipertensione arteriosa polmonare ‘, promossa da Msd Italia con il patrocinio dell’Amip, Associazione Malati di Ipertensione Polmonare e Aipi, Associazione Ipertensione Polmonare Italiana. La presentazione al Forum Theatre di Roma con un musicista d’eccezione: il maestro Enrico Melozzi, violoncellista, compositore e direttore d’orchestra noto al grande pubblico grazie al Festival di Sanremo. Al centro della campagna un componimento musicale inedito del maestro Melozzi realizzato per l’occasione e che dà voce alle esperienze, gli affanni e le aspettative delle persone con Iap. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 'Aria di vita', il maestro Melozzi mette in musica i sintomi dell'ipertensione arteriosa polmonare nella campagna Msd

Articoli correlati

Ipertensione arteriosa polmonare, al via la campagna di MSD “Aria di Vita”ROMA (ITALPRESS) – Dare voce al respiro e trasformarlo in musica per raccontare la vita e le emozioni delle persone che convivono con l’ipertensione...

Leggi anche: Al via campagna ‘Aria di vita', musica dà voce a ipertensione polmonare

Aggiornamenti e contenuti dedicati a 'Aria di vita' il maestro Melozzi mette...

Temi più discussi: Al via campagna ‘Aria di vita’, musica dà voce a ipertensione polmonare; Arriva l’Udine Buskers Festival; Inaugurata Vita in Campagna, la fiera degli appassionati della vita all’aria aperta; Promozione, igiene ambientale, vita all'aria aperta. Il messaggio di Amia.

'Aria di vita', la campagna di Msd per i malati di ipertensione arteriosa polmonareDare voce al respiro e trasformarlo in musica per raccontare la vita e le emozioni delle persone che convivono con l'ipertensione arteriosa polmonare. (ANSA) ... ansa.it

Ipertensione arteriosa polmonare, al via la campagna di MSD Aria di VitaROMA (ITALPRESS) – Dare voce al respiro e trasformarlo in musica per raccontare la vita e le emozioni delle persone che convivono con ... iltempo.it

Aria di cambiamento in casa È il momento di fare spazio alla nuova stagione: via il superfluo, dentro ordine, freschezza e leggerezza. Dal cambio armadio alle pulizie di primavera, ogni gesto diventa più semplice con gli accessori giusti. Perché una casa in - facebook.com facebook