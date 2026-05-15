Questa mattina a Radio Radio, durante il programma “Radio Radio Mattino Sport & News”, si è parlato dello spostamento del derby tra Roma e Lazio, che si svolgerà alle 12 anziché nel orario originariamente previsto. Nel corso della trasmissione sono state pronunciate dure parole da parte di un dirigente della Lazio, che ha accusato la Roma di aver ottenuto un vantaggio e ha fatto riferimento a una possibile pressione o minaccia che avrebbe influito sulla decisione. La discussione ha coinvolto anche le altre quattro partite della zona Champions, tutte riprogrammate per il 18.

Questa mattina a Radio Radio, durante il contenitore mattutino “Radio Radio Mattino Sport & News“, si è discusso molto sullo spostamento del derby Roma-Lazio (e delle altre quattro partite per la zona Champions) da lunedì 18 (ore 20.45) a domenica 17 (ore 12) come voleva inizialmente la Lega Calcio. Il giornalista del quotidiamo “Il Tempo”, . L'articolo Derby alle 12, Salomone sbotta: “La Roma ha ottenuto quello che voleva, concesso un clamoroso vantaggio, la Lazio ha straperso. Ha avuto un peso anche la minaccia della.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Mourinho frecciata alla Lazio: “Se volete nascondere che una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco allora dovete farmi. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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#DerbyRomalazio si sta cercando di favorire la lazio per recuperare dalle fatiche della finale

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