Venerdì 24 aprile, durante un concerto al Palazzetto dello Sport General Rumiñahui di Quito, in Ecuador, la cantante ha interrotto l’esibizione per chiedere se fosse possibile parlare mentre indossava una maschera di ossigeno. La cantante si è fatta portare il supporto di ossigeno sul palco, rivolgendo una domanda al pubblico riguardo alla possibilità di comunicare in quella condizione. L’incidente ha rappresentato un momento imprevisto durante lo spettacolo.

Piccolo fuori programma, venerdì 24 aprile, durante il concerto di Laura Pausini al Palazzetto dello Sport General Rumiñahui di Quito, in Ecuador. Davanti a 8mila spettatori presenti la cantante ha fermato lo show per farsi portare sul palco l’ossigeno. Ma c’è un motivo. Con ironia ha invitato sul palco un tecnico ironia e poi ha chiesto al pubblico: “Si può parlare mentre si indossa questa maschera, o è meglio di no?”. Ma perché si è reso necessario questo intervento? Il malore è direttamente correlato alle caratteristiche geografiche della capitale dell’Ecuador. Quito, posizionata a circa 2.850 metri sul livello del mare, costituisce una considerevole sfida fisiologica per chi non è abituato a simili altitudini.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Laura Pausini ferma il concerto e si fa portare l’ossigeno sul palco: “Si può parlare mentre si indossa questa maschera, o è meglio di no?”. Ecco cos’è successo

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Durante la tappa del suo World Tour a Quito, in Ecuador, la nostra Laura nazionale ha dovuto fare i conti con i 2.850 metri di altitudine della città. Tra una canzone e l’altra, l'aria si è fatta sottile e la cantante ha avuto bisogno di qualche boccata d'ossigeno diret x.com