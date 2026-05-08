Il cuore si ferma in autostrada il personale del 118 lo riporta in vita

Un uomo diretto all’aeroporto per tornare in Pakistan ha subito un arresto cardiaco mentre percorreva un tratto autostradale. Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente e, grazie alle manovre di rianimazione, è riuscito a riportarlo in vita. L’intervento si è svolto in un momento critico, mentre il veicolo si trovava in movimento sulla carreggiata. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Stava andando all’aeroporto per tornare dalla sua famiglia in Pakistan quando il suo cuore si è fermato sull’autostrada.Da solo, su un pullman partito dalla Campania e diretto a Fiumicino, nel cuore della notte, tra i caselli di Pontecorvo e Ceprano. A salvarlo è stato il personale dell’Ares 118.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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