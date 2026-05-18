Il coraggio di essere Robin al Circolo Unione

Venerdì prossimo alle 18.30 si terrà presso il Circolo Unione la presentazione di “Il coraggio di essere Robin”. L’evento prevede la presenza di alcuni relatori che discuteranno del libro e dei temi trattati al suo interno. La serata si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza e sarà aperta al pubblico interessato. La partecipazione è gratuita e non sono previsti altri interventi oltre alla presentazione.

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Venerdì prossimo, alle ore 18.30, presso il Circolo Unione, presenteremo “Il coraggio di essere Robin”.Un libro, ricco di emozioni, scritto dalla giovanissima e brillante Alessia Lasorsa, già autrice di due, precedenti, fatiche letterarie.Alessia, che si è dedicata al giornalismo, ha anche collaborato alla realizzazione del magazine ufficiale della serie tv “Mare fuori”.La sua, ultima, pubblicazione e’ un inno alla fragilità, che diventa forza; al dolore, che si trasforma in consapevolezza e alla vita, che, anche con tutte le sue difficoltà, è in grado di regalare incontri capaci di salvare.La partecipazione è libera.Vi attendiamo numerosi.Non ve ne pentirete!!!Il presidente del Circolo UnioneUgo Galli 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - ”Il coraggio di essere Robin” al Circolo Unione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Tennis&Finanza", Alberto Zaffignani presenta il suo libro al Circolo dell’UnioneMercoledi 15 aprile alle ore 18 il Circolo dell'Unione avrà il piacere di ospitare Alberto Zaffignani, autore di un libro per chi ama il tennis, per... Dove finivano ladri e malfattori, le origini di Porta Galera in un incontro al Circolo dell’UnioneQuante volte abbiamo sentito parlare del quartiere di via Roma sentendolo indicato come "Porta Galera"? Da cosa deriva questa insolita toponomastica... Le terroriste della UNLP chiedono di uccidere il presidente Milei. Gli daremo un colpo, abbiamo il supporto del popolo. Queste pazze studiano Psicologia. reddit ALESSIA LASORSA Il coraggio di essere Robin, Alessia Lasorsa presenta il suo terzo libro a ManfredoniaVenerdì 22 maggio 2026, alle ore 18.30, nel salone del Circolo Unione in via Arcivescovado 2 a Manfredonia, Alessia Lasorsa presenterà il suo terzo libro, Il coraggio di essere Robin, pubblicato da ... statoquotidiano.it