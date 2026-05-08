Dove finivano ladri e malfattori le origini di Porta Galera in un incontro al Circolo dell’Unione

Quante volte abbiamo sentito parlare del quartiere di via Roma sentendolo indicato come "Porta Galera"? Da cosa deriva questa insolita toponomastica popolare? L'origine di tutto ciò affonda le sue radici nella Piacenza medievale dei secoli XII e XIII, epoca in cui il Libero Comune stava.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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