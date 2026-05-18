Dario Redaelli, 62 anni, è il consulente che accompagna la famiglia Poggi nell’indagine avviata dalla Procura di Pavia, che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio come sospettato del delitto di Chiara. Redaelli ha dichiarato che, se la scena del crimine fosse stata analizzata correttamente e immediatamente, le indagini avrebbero potuto prendere una direzione diversa. La nuova fase dell’indagine si concentra sulla ricostruzione degli eventi e sulla verifica delle prove raccolte.

Pavia,. 18 maggio 2026 – Dario Redaelli ha 62 anni ed è l’esperto che affianca come consulente la famiglia Poggi nella nuova indagine della Procura di Pavia che indica Andrea Sempio come il killer di Chiara. Il background. Nella sua intensa e lunga carriera da poliziotto scientifico e poi da consulente Readelli ha coordinato il sopralluogo sulla scena dell' omicidio di Yara Gambirasio, si è occupato della strage di via Palestro e della morte di Raul Gardini. Dal suo punto di vista di esperto che affianca la famiglia di Chiara Poggi sostiene che “l’omicidio di Garlasco non è sicuramente il caso più difficile che ho affrontato ma nessuno ha mai avuto questa risonanza mediatica forse perché riguarda una famiglia normale, un contesto tranquillo, qualcosa che viene percepito come molto vicino alla maggior parte delle persone”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il consulente dei Poggi: “Non saremmo ancora qui a indagare se si fosse analizzata bene e da subito la scena del crimine”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco, omicidio Poggi. Andrea Sempio legge le carte dell'accusa con i suoi legali

Sullo stesso argomento

Garlasco, consulente dei Poggi: "Ricostruzione pm incompatibile con scena del crimine""La dinamica degli eventi indicata nel capo d'imputazione presenta elementi che a mio giudizio non trovano riscontri oggettivi sulla scena del...

«Chiara non è stata spinta sulle scale», il consulente dei Poggi contro la versione del Ris: l’accusa a Sempio sulla foto della scena “inquinata”I consulenti della famiglia di Chiara Poggi contestano la dinamica del delitto di Garlasco del 13 agosto 2007, così come ipotizzata dalla Procura di...

Il consulente dei Poggi: Non saremmo ancora qui a indagare se si fosse analizzata bene e da subito la scena del crimineDario Redaelli ha 62 anni ed è l’esperto che affianca la famiglia di Chiara nella nuova indagine della Procura di Pavia. I Ris arrivarono tre giorni dopo i carabinieri di Garlasco, Vigevano e Pavia e ... ilgiorno.it

Chiara non è stata spinta sulle scale, il consulente dei Poggi contro la versione del Ris: l'accusa a Sempio sulla foto della scena inquinata x.com

L’impronta 33 non è di una sola mano: il consulente dei Poggi contro la tesi della ProcuraDario Redaelli smonta uno degli elementi chiave delle indagini su Andrea Sempio. A mio avviso è troppo lunga per essere stata creata da un solo tocco di una mano ... ilgiorno.it