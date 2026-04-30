Un consulente incaricato dai familiari della vittima ha dichiarato che la ricostruzione fornita dalla procura di Pavia non corrisponde alla scena del crimine. Nel frattempo, un avvocato ha commentato l'invito a comparire notificato alla persona accusata, senza aggiungere ulteriori dettagli. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario ancora in corso, con diverse posizioni tra le parti coinvolte.

"La dinamica degli eventi indicata nel capo d'imputazione presenta elementi che a mio giudizio non trovano riscontri oggettivi sulla scena del crimine così come documentata durante i sopralluoghi dei carabinieri della territoriale e dei Ris di Parma". Così Dario Redaelli, consulente dei Poggi, commenta la ricostruzione della procura di Pavia nell'invito a comparire notificato ad Andrea Sempio.,, "Si parla di corpo spinto sulle scale della cantina ma sui primi due gradini ci sono presenti solamente gocciolature, nessuna traccia da trascinamento - ha spiegato Redaelli, esperto in analisi sulle scene del crimine -. Si parla di 4-5...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, consulente dei Poggi: "Ricostruzione pm incompatibile con scena del crimine"

Garlasco, perizia cambia ora della morte di Chiara Poggi: toglierebbe Stasi dalla scena del crimine

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Caso Garlasco, intrecci e responsabilità tra Alberto Stasi, Andrea Sempio e la vittima Chiara PoggiOmicidio di Chiara Poggi a Garlasco: cosa è successo e perché conta Il 13 agosto 2007 la 26enne Chiara Poggi viene trovata senza vita nella villetta d ... assodigitale.it

Una lite, poi i colpi ripetuti, almeno 12, inflitti soprattutto alla testa e anche sulle scale. Cambia la scena dell’omicidio di Garlasco e cambia l’autore del delitto di Chiara Poggi, uccisa con un’arma che resta sconosciuta la mattina del 13 agosto del 2007. E’ quan - facebook.com facebook

#Garlasco Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi "per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima" per "il rifiuto del suo approccio sessuale". È la ricostruzione della Procura di Pavia. Tra le aggravanti l'efferatezza delle ferite: 12 lesioni su cranio e volto. x.com